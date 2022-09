Felipe Neto se encontra com Lula, coloca adesivo do PT, faz L de Lula e diz que "é hora do amor vencer o ódio"

Influenciador reforça a campanha para eleger Lula no primeiro turno e libertar o Brasil do fascismo edit

247 – O youtuber Felipe Neto, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, se encontrou hoje com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lulou de vez. Em seu twitter, ele divulgou foto com adesivo do PT e fazendo o L de Lula. Embora tenha tido discurso antipetista no passado, Felipe Neto passou a lutar contra o fascismo e a extrema direita bolsonarista e recentemente decidiu apoiar Lula já no primeiro turno. Confira, abaixo, seu tweet:

É hora do amor vencer o ódio!



Lula 13 no primeiro turno!!!



Fotos: @ricardostuckert pic.twitter.com/pyvtcB8b1u September 25, 2022

