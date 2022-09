Felipe Neto pede perdão a Dilma por ter apoiado o golpe de Estado de 2016

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Felipe Neto se encontrou com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) neste domingo (26), durante um encontro de influenciadores digitais em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), e fez uma autocrítica sobre seus gestos do passado, como o apoio ao golpe de Estado mascarado como impeachment que derrubou a petista da Presidência da República.

“Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda”, iniciou o influenciador.

Ele ainda destacou que “o amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 02", em referência à data do primeiro turno da eleição presidencial deste ano.

>>> Pesquisa telefônica FSB/BTG mostra Lula em alta e perto da vitória no primeiro turno

Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda.



O amor q ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs.



É esse amor que vai vencer dia 02.



❤️ pic.twitter.com/WO4HQjLLO4 September 26, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.