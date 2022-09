Pesquisa telefônica FSB/BTG mostra Lula em alta e perto da vitória no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Pesquisa telefônica do instituto FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (26) mostra o ex-presidente Lula (PT) em alta e com chances de vencer o pleito presidencial no primeiro turno.

Desde a rodada da pesquisa de 12 de setembro, Lula cresceu quatro pontos. Na última semana, o petista oscilou positivamente um ponto. Ele tem agora 48% das intenções de votos totais - desconsiderados os nulos, brancos e indecisos.

Já Bolsonaro está desde 5 de setembro estagnado em 37%.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08123/2022.

