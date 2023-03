Folha abre campanha contra Zanin e produz reportagem que só dá voz a quem critica sua indicação ao STF

O advogado é o favorito de Lula para ocupar uma cadeira no Supremo e já passa a ser alvo de uma tentativa de fritura por parte do jornal edit

247 - A Folha de S. Paulo decidiu abrir de vez uma verdadeira campanha para barrar a indicação do advogado Cristiano Zanin a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula (PT). Reportagem que ocupa a principal posição no site do jornal neste sábado (11) afirma que a possível indicação de Zanin "pode violar o princípio da impessoalidade e comprometer a legitimidade do tribunal perante a sociedade".

Para chegar a esta conclusão, o jornal ouviu apenas críticos da indicação de Zanin à Suprema Corte.

O ministro do STF Ricardo Lewandowski completa 75 anos em maio e precisará deixar a Corte. Com isso, está aberto o período de especulações acerca do nome a ser indicado pelo presidente.

A ministra do Supremo Cármen Lúcia, por exemplo, afirmou ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que Zanin 'tem e já demonstrou notório saber jurídico' e garantiu que o fato de o advogado já ter trabalhado para Lula "não macula o candidato ou indicado".

Os advogados Marcelo Knopfelmacher e Felipe Locke Cavalcanti também já saíram em defesa de Zanin. Em artigo publicado na Folha no último dia 28, ambos dizem que o potencial indicado "detém indiscutivelmente notório saber jurídico e reputação ilibada". "O fato de ter sido advogado do presidente em nada desabona a escolha de seu nome, seja porque as decisões do Poder Judiciário devem ser sempre fundamentadas (artigo 93, IX, da Constituição), seja porque o STF está sujeito ao escrutínio público”, complementam.

