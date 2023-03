Cármen Lúcia diz que Zanin 'tem e já demonstrou notório saber jurídico'

Ministra do STF diz que respeita a indicação de Zanin para o Supremo, desde que cumprida a Constituição", edit

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, afirmou que a possível decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de indicar seu ex-advogado, Cristiano Zanin, para ocupar uma vaga na corte é legítima.

"Como juíza, integrante de um poder judiciário, eu respeito, desde que cumprida a Constituição", afirmou a ministra, em entrevista ao programa Roda Viva da "TV Cultura", nesta segunda-feira (6).

Cármen Lúcia reforçou os pontos necessários para aprovação do candidato à vaga: "notável saber (jurídico), reputação ilíbada, além da idade, que é a exigência constitucional" E enfatizou que "o presidente da República tem o direito de escolher".

Cármen Lúcia avaliou que, ao longo da história do judiciário, muitos nomes já tiveram ligações com o Executivo e foram reconhecidos pelo seu trabalho. Ela afirmou que a ligação com o presidente Lula "não macula o candidato ou indicado". Zanin foi o advogado responsável por defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos processos criminais da operação Lava Jato.

A magistrada voltou a apontar que, se a Constituição de 1988 está sendo cumprida, a decisão deve ser respeitada. E afirmou que Zanin "tem e já demonstrou (notório saber jurídico). Ele e muitos outros cujos nomes são lembrados.

