Gabeira agora reclama das críticas por simpatia a Bolsonaro

247 - Apoiador de Jair Bolsonaro nas eleições, em novo artigo publicado no jornal O Globo, Fernando Gabeira reclamou das críticas que lhe foram feitas nas redes sociais após ele declarar, em artigo anterior, que subestimou o perigo que o bolsonarismo representa.

No artigo publicado nesta segunda-feira, 28, Gabeira se queixa que andou “levando pancadas na rede. São os mesmos de sempre como dizia o personagem de ‘Esperando Godot’”.

Ex-esquerdista, o colunista do jornal O Globo voltou a reafirmar seu antipetismo e disse que “jamais votaria num Bolsonaro, conheço-o bem. Ao longo dos anos, mantive-me fiel a Marina Silva, no passado, vítima de impiedosa campanha do PT”.

Em 2018, porém, ele afirmou que era preciso ter “uma visão construtiva” sobre Bolsonaro. “Se você parte pra ideia de que é ele um fascista, nazista, perde o contato com a possibilidade não só de falar com ele, mas com os eleitores dele também. E os eleitores dele não são as pessoas descritas nessas visões alarmistas”, afirmou.

“Eu acho interessante que critiquem, talvez por não saberem bem, mas eu tenho uma convivência com ele de 16 anos. Eu estou acostumado a discutir com ele em muitas circunstâncias, então eu tenho uma tática para lidar com o Bolsonaro diferente da tática que eles optaram. Eu tenho uma tática de tentar entendê-lo, não só por ele, pela amizade que possa existir entre nós, mas pelo fato dele representar uma parte da população considerável”, disse.

“Mesmo quando ele não era um candidato bem sucedido, ele já expressava coisas que quem anda nas ruas do Brasil sabe que as pessoas pensam também, então é necessário ter com o Bolsonaro, no meu entender, uma visão construtiva”, continuou - na época.

Gabeira, no artigo d’O Globo desta segunda, ainda culpou a esquerda pela eleição de Bolsonaro. “A ausência de autocrítica os leva a buscar, compulsivamente, culpados, como se eu fosse responsável por Bolsonaro e não os seus erros cometidos aos longo dos anos. Aliás, já os enfrentei em eleições como aliados de Sérgio Cabral”, escreveu.

Para ele, ainda, sua frase no artigo anterior foi “tirada do contexto”. “Nos tempos de internet, sempre haverá esses ataques maciços. É uma cultura: basta tirar uma frase do contexto. O importante é olhar para frente, sem raiva”, afirmou.

