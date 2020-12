Gabeira diz que subestimou em 2018 o perigo que Bolsonaro representa

O escritor e Comentarista do Globo News, grupo que foi fundamental na ascensão do bolsonarismo, agora diz que “subestimou o perigo de Bolsonaro em 2018” edit

247 - O escritor e Comentarista Fernando Gabeira, que faz parte do grupo global que foi fundamental na ascensão do bolsonarismo, agora diz que “subestimou o perigo de Bolsonaro em 2018”. Em artigo publicado nesta segunda-feira no jornal O Globo ele faz a confissão.

“Percebo agora como subestimei o perigo que Bolsonaro representava em 2018. Calculava apenas a ameaça à democracia e contava com os clássicos contrapesos institucionais: STF e Congresso, imprensa. Não imaginei que um presidente poderia enfrentar uma tragédia como o coronavírus ou precipitar dramaticamente a tragédia anunciada pelo aquecimento global”, disse ele.

“Os Estados Unidos passaram por um flagelo semelhante e o superaram, apesar das marcas. A versão tropical é mais devastadora, não só pela profundidade da ignorância de Bolsonaro, mas também pelas circunstâncias”, acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais