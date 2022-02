Globo ultrapassa Record e volta a ser a maior beneficiada em propagandas do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Apesar de toda a crítica de Jair Bolsonaro, a Globo foi a emissora que mais recebeu repasses para propaganda oficial do governo. Um levantamento feito pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), e Divulgado pela Veja, mostrou que a emissora embolsou R$ 65,5 milhões, enquanto a Record – por quem o governo tem mais simpatia – ficou com R$ 53,9 milhões. A reportagem é do portal Na Telinha.

Em 2020, a situação era oposta: a emissora do bispo Edir Macedo liderava com 59,2 milhões de reais, enquanto o conglomerado da família Marinho vinha em segundo, com 51,9 milhões de reais. Já a A TV Jovem Pan, por quem o chefe do executivo tem grande simpatia e até faz propaganda nas redes sociais, estreou em outubro na disputa e recebeu apenas R$ 43.320, por duas campanhas envolvendo o Auxílio Brasil.

A quantia bruta destinada à Globo é a soma de todos os repasses feitos à emissora nacional, a suas afiliadas e aos canais da TV fechada, como Globonews, Multishow e outros. Os repasses foram para a veiculação de campanhas públicas, como as de vacinação, combate ao Aedes Aegypti e uso consciente da água, e de divulgação de iniciativas do governo, como a implantação do 5G.

