Globo sai em defesa de Bolsonaro e diz que ele não é genocida

247 – O jornal O Globo saiu em defesa de Jair Bolsonaro, nesta terça-feira 19, em seu editorial . "É compreensível o interesse político do senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, em associar a palavra 'genocídio' ao presidente Jair Bolsonaro. Ao tentar incluir o 'genocídio de indígenas' entre os 11 tipos de crime que pretende atribuir a Bolsonaro em seu relatório, Renan faz eco ao grito que tomou conta das manifestações antibolsonaristas e desfralda uma bandeira que todos os adversários do presidente empunharão na campanha eleitoral de 2022. Mas está errado", diz o texto.

"No caso dos indígenas brasileiros, parece claro que a omissão criminosa do governo durante a pandemia foi responsável por centenas de mortes, resultantes da falta de vacinas, da insistência em tratamentos ineficazes, da resistência a combater as invasões e o desmatamento que introduziram o vírus em suas comunidades. A ponto de o Supremo Tribunal Federal se vir compelido a intervir, obrigando o governo a tomar medidas emergenciais para proteger a população indígena. Todos esses crimes devem obviamente ser punidos com o maior rigor possível. Mas nenhum deles foi cometido especificamente contra os indígenas", diz o editorialista.

