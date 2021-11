"Globo vai se render a Lula em prol da Globo", diz Eduardo Guimarães

"Vai ter um monte de gente querendo pular no barco do Lula" em 2022, disse o jornalista à TV 247. Assista edit

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, editor do Blog da Cidadania, afirmou que a Rede Globo deve “se render” à candidatura do ex-presidente Lula em 2022 por sobrevivência própria.

“A Globo sabe que um segundo governo Bolsonaro vai afundá-la ainda mais. Então não é por amor à pátria, não é por amor à verdade. É por amor da Globo pela Globo. A Globo, quando o que está em jogo é ela mesma, faz qualquer negócio, e muita gente faz isso. Só que com o Lula é desagradável para eles”, disse o jornalista, que seguiu: “para a mídia, principalmente, há muito medo de uma vitória do Bolsonaro. Essa mídia, Globo e companhia, sabe que tem sido alvo primordial do Bolsonaro. O maior ódio do Bolsonaro é a Globo. Eles estão em uma guerra aberta. A Globo ataca o Bolsonaro todo dia e a gente sabe que o Bolsonaro guarda os rancores dele na geladeira”.

Guimarães afirmou que o petista não oferece nenhum risco à Globo, mas que a emissora sabe que ficará com a imagem abalada depois de tanto atacá-lo durante a Lava Jato. “O Lula não tem problema nenhum para eles, é só questão de imagem. Vai ficar feio para eles. Todo mundo vai falar o seguinte: ‘eles tentaram destruir o cara e o cara está lá agora salvando o pescoço, o traseiro deles’. É isso que eles não querem. Esses caras têm a questão da arrogância”.

Até mesmo Eliane Cantanhêde , observou Guimarães, deve abraçar a candidatura Lula em meados de 2022. “Quando o negócio tiver quente, lá para junho, julho, você vai ter desembarque em massa do Centrão, vai ter um monte de gente querendo pular no barco do Lula. Eu achei que a Eliane Cantanhêde está querendo pular no barco do Lula. Depois do que o Lula fez na Europa, acabou”.

