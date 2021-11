GloboNews admite: “Bolsonaro é fiasco internacional; Lula é sucesso”

Emissora, que antes minimizava o giro pela Europa do ex-presidente, agora destaca que ele é recebido "com protocolos de chefe de Estado" edit

Por Ivan Longo, na Fórum – A GloboNews, canal jornalístico por assinatura da Globo, finalmente passou a dar destaque às agendas políticas do ex-presidente Lula (PT) na Europa. Os veículos da empresa, até há poucos dias, vinham minimizando a importância dos encontros com lideranças políticas realizados pelo ex-presidente, que esteve nesta quarta-feira (17) com o presidente da França, Emmanuel Macron.

“Bolsonaro é fiasco internacional; Lula é sucesso”, dizia a legenda na tela da emissora, em referência a uma fala da comentarista Eliane Cantanhêde durante a edição do programa “Em Pauta” desta quarta-feira. Pouco antes, a legenda era: “Lula é recebido por Macron com protocolos de chefe de Estado”. Leia a íntegra na Fórum

