Globo vai ter que abraçar o Lula em 2022, diz Eduardo Guimarães

247 - O editor do Blog da Cidadania Eduardo Guimarães afirmou na TV 247 que a Rede Globo terá de apoiar o ex-presidente Lula na eleição presidencial de 2022 contra Jair Bolsonaro. Para ele, a ameaça que Bolsonaro representa para a emissora é relevante e a Globo não terá outra saída.

“Eu imagino o seguinte cenário. Estamos em 2022, estamos no segundo turno e os candidatos à sucessão do Bolsonaro são: ele mesmo e Luiz Inácio Lula da Silva. Do lado de quem a Globo vai ficar? Eu não tenho dúvida de que o Lula vai ser o candidato da Globo em 2022. Quem tem voto é o Lula e o Bolsonaro nesse país, e um pouquinho o Ciro Gomes”, disse.

Sobre a aparente crise pela qual passa a Globo , com demissões em massa de funcionários, Guimarães analisou que o grupo apenas colhe o que plantou. Ou seja, vê sua estabilidade fraquejar em razão da ascensão da extrema direita ao poder, causada pelo antipetismo que a própria emissora ajudou a difundir no país. “Eles estão colhendo o que plantaram. Acho que hoje, por uma dessas ironias históricas e poéticas, estamos todos do mesmo lado, de volta à ditadura militar, quando um monte de gente que hoje briga estava do mesmo lado. A ameaça do fascismo se agiganta, a Rede Globo está sentindo o peso porque o Bolsonaro não hesita em usar o Estado e ele realmente está atuando pesado para destruir a Globo. O objetivo dele é destruir a Globo, já prometeu que se for reeleito não renova a concessão da Globo. Ele está aparelhando tudo. Então a gente tem a Globo aí colhendo o que plantou, sem baixar a cabeça, sem admitir que são responsáveis pelo que está acontecendo no país, por construírem esse antipetismo que se revelou um câncer que assola a nação”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais