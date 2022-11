Internautas celebram desmonetização da Jovem Pan: "Grande dia!"

Apoie o 247

247 - Os internautas comemoraram a decisão do YouTube em desmonetizar todos os canais da Jovem Pan na plataforma. O motivo é a veiculação de desinformação no programa 'Pingo nos Is', com suspeitas infundadas sobre a eleição.

A #JovemPan é o assunto mais comentado do Brasil na manhã desta quinta-feira (24).

Veja a repercussão:

🚨🚨🚨 ATENÇÃO: O YOUTUBE DECIDIU DESMONETIZAR TODOS OS CANAIS DA JOVEM PAN!!!



A plataforma entendeu a gravidade das desinformações sobre a eleição propagada pela emissora e retirou a monetização dos vídeos



ISSO NÃO É UM TESTE! Isso é UM GRANDE DIA 👍🏽👍🏽👍🏽 pic.twitter.com/0ysIp62ueE — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) November 23, 2022

Jovem Pan desmonetizada!



YouTube decidiu por suspender a monetização do canal por desinformação.

Grande dia! 👍🏾 — Talíria Petrone (@taliriapetrone) November 24, 2022

