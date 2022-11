YouTube decide desmonetizar todos os canais da Jovem Pan

Decisão foi tomada pela própria plataforma, e não por cumprimento judicial; motivo é a veiculação de desinformação no programa 'Pingo nos Is' relacionado a eleições edit

247 - O YouTube decidiu nesta quarta-feira (23) desmonetizar todos os canais da Jovem Pan na plataforma. O motivo é a veiculação de desinformação no programa 'Pingo nos Is', com suspeitas infundadas sobre a eleição, informa a jornalista Malu Gaspar, do Globo .

A decisão foi tomada por iniciativa da própria plataforma, e não por cumprimento de uma eventual decisão da Justiça, segundo a jornalista.

Segundo o YouTube, o canal do programa ‘Os Pingos nos Is’, de maior audiência da emissora, “incorreu em repetidas violações das nossas políticas contra desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização”.

"Desta forma, suspendemos a monetização do respectivo canal e dos outros que integram a rede Jovem Pan no YouTube, de acordo com nossas regras", esclareceu o YouTube.

