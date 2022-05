Internautas se revoltam com reunião entre Bolsonaro e o bilionário Elon Musk

Apoie o 247

247 - Internautas postaram nesta sexta-feira (20) ironias e críticas ao encontro de Jair Bolsonaro (PL) com o bilionário Elon Musk, que, em abril, fez um acordo para a compra do Twitter por US$ 44 bilhões.

O jornalista George Marques destacou que a Amazônia seria um dos temas do encontro. "Mas e aquele discurso de proteção das nossas matas dos predadores internacionais? Alô patriotas! Bobo é quem acredita que a conversa não abordará eleições", disse.

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou que o encontro é um reflexo de que a extrema direita americana está "interferindo nas eleições brasileiras".

Após chegar no Brasil, o empresário afirmou estar "super animado" para fazer o monitoramento ambiental da Amazônia, que terá suas riquezas na mira de um estrangeiro.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) fez críticas ao encontro. "Ao invés de Elon Musk ir até Bolsonaro, é ele que vai ao hotel onde o bilionário está hospedado. Qualquer chefe de Estado de uma nação importante faria o contrário, não quando temos um presidente vira lata (com todo respeito aos vira latas)".

A cantora Zélia Duncan também se pronunciou. "Brincadeirinha, pra espairecer: se juntassem um bilionário lunático e um fascista, dava o que?", escreveu a artista na rede social.

A jornalista Cynara Menezes afirmou que Bolsonaro é "lambe bota de bilionário, pisa com a bota nos pobres".

De acordo com a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), Bolsonaro, "é o presidente mais subserviente e entreguista da nossa história".

Para a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), "nada de bom pode sair desse encontro entre um bilionário lunático e um fascista!".

