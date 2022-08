Janones explica brigas nos bastidores do debate: “tive minha parcela de culpa” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones, aliado do ex-presidente Lula, postou um vídeo no Twitter com o intuito de explicar como teve início a discussão entre o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, aliado de Jair Bolsonaro, e ele .

“Eu vou contar aqui para vocês em primeira mão que gerou toda essa confusão e que tirou o ex-ministro Ricardo Salles do sério”, disse Janones.

“Eu confesso para vocês que eu tive minha parcela de culpa, uma vez que eu cheguei nele cara a cara e disse a ele, ao pé do ouvido, que eu ia plantar uma árvore na frente da casa dele. Foi isso que gerou toda a confusão”, completou.

Janones esteve envolvido também em outra discussão, com o bolsonarista Nikolas Ferreira, candidato a deputado federal por Minas Gerais, como ele. O aliado de Lula chamou o adversário de “mascote de milícia” ( vídeo aqui ).

Nota oficial sobre a origem da confusão de hoje! Sim, eu confesso, fui eu quem que provoquei e comecei tudo 🥹 pic.twitter.com/Eap3Hqv66L August 29, 2022

