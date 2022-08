Em novo embate, Janones chama bolsonarista Nikolas Ferreira de “mascote da milícia” e discute com Adrilles (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones, que já havia brigado com Ricardo Salles nos bastidores do debate entre presidenciáveis na TV Bandeirantes , também discutiu com o bolsonarista Nikolas Ferreira (candidato a deputado federal por Minas Gerais, como ele) e com Adrilles, comentarista da Jovem Pan.

Janones, que abriu mão de sua candidatura para apoiar o ex-presidente, chamou Nikolas de “mascote da milícia” e mandou Adrilles “calar a boca” diversas vezes. Isso enquanto dava entrevistas para tentar explicar o conflito com o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, a quem chamou de “frouxo”.

Assista:

🚨ALERTA: Tem mais confusão acontecendo nos bastidores do #DebateNaBAND.

pic.twitter.com/RD3KJfL5Cp — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 29, 2022

