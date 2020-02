Jornal Nacional faz longa matéria sobre Oscar e censura Democracia em Vertigem, de Petra Costa

Em uma longa reportagem sobre o Oscar, cuja premiação acontece no domingo, o Jornal Nacional censurou por completo as informações sobre o documentário "Democracia em Vertigem", de Petra Costa. O filme sequer foi citado na matéria, apesar de ter obtido um enorme destaque na mídia dos EUA. "Democracia em Vertigem" poder ser o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar edit

247 - O Jornal Nacional fez nesta quinta-feira (6) uma extensa reportagem sobre o Oscar, mas censurou o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, a primeira mulher latino-americana a concorrer ao prêmio de melhor documentário. A cerimônia do Oscar ocorrerá neste domingo (9), nos EUA.

O documentário sequer foi citado na matéria, apesar de ter obtido um enorme destaque na mídia dos EUA. Em entrevista

O filme de Petra conta a história do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, que a tirou do poder em 2016. As críticas, vindas de partidos políticos, como o PSDB, e até de integrantes da Rede Globo, como Pedro Bial, atores presentes na articulação do golpe, já se tornaram recorrentes. No entanto, também não faltam elogios.