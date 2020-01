Dor de cotovelo: PSDB não se conforma com documentário sobre o golpe no Oscar

Com a indicação do documentário 'Democracia em Vertigem', da diretora Petra Costa, começou a sessão 'choro livre' na internet daqueles que apoiaram o golpe. "Parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia em Vertigem", postou o PSDB no Twitter. Confira outras reações edit