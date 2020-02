Pedro Bial faz ataque grosseiro a Petra Costa, que pode levar o Oscar

Incomodado com a possibilidade de que o primeiro Oscar brasileiro premie um documentário que denuncia o golpe de 2016, apoiado pela Globo, o apresentador Pedro Bial partiu para a baixaria contra a cineasta Petra Costa. “É uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho”, insultou o jornalista edit

247 - Incomodado com a possibilidade de que o primeiro Oscar brasileiro premie um documentário que denuncia o golpe de 2016, apoiado pela Globo, o apresentador Pedro Bial partiu para a baixaria contra a cineasta Petra Costa. “É uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho”, insultou o jornalista em entrevista concedida à Rádio Gaúcha

Ele também disse que Petra é uma “ótima cineasta”, mas acabou transformando o documentário em uma “ficção alucinada”.

“Você cria uma relação de causa-consequência entre coisas que não tem a menor relação causal. O filme é todo assim”, disse ele. “Vai contando as coisas, me desculpem a expressão, num pé com bunda danado.”