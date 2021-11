Jornalista da Jovem Pan critica colega que deu declaração antissemita

Apoie o 247

Por Bruna Lima, Metrópoles - A jornalista Amanda Klein, da Jovem Pan, disse, em entrevista ao podcast “E eu com isso?”, do Instituto Brasil-Israel, que o sentimento antissemita é enraizado nos grupos de extrema-direita. Klein é comentarista política na emissora Jovem Pan e na Rede TV!.

O comentário de Klein foi em relação à fala do comentarista Carlos Bernardi, que relacionou, ao vivo na Jovem Pan, o sucesso econômico da Alemanha do século XXI com a morte sistemática de judeus. Bernardi foi desligado do canal após o episódio. Disse o comentarista:

“É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra”, disse o comentarista no dia 16 de novembro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

