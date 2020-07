Justiça do Rio dá prazo de 5 dias para redes sociais explicarem exclusão de perfis bolsonaristas

As plataformas do Facebook, Instagram e Twitter excluíram, no dia 8 de julho, os perfis de Leonardo Rodrigues de Barros Neto, que era responsável pelas contas "Bolsonéas" edit

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) deu cinco dias de prazo para que as redes sociais que excluíram perfis bolsonaristas se expliquem sobre o caso, de acordo com a CNN. As plataformas do Facebook, Instagram e Twitter excluíram, no dia 8 de julho, os perfis de Leonardo Rodrigues de Barros Neto, que era responsável pelas contas "Bolsonéas".

O despacho do TJ-RJ ocorreu nesta quinta-feira, 23, e a decisão foi da 5ª Vara Cível de Nova Iguaçu. A juíza Alessandra Ferreira Mattos Aleixo argumenta que os bolsonarista atuava “divulgando suas próprias fotos em participações em eventos e manifestações, sem ocultar sua identidade ou se envolver em publicações com caráter difamatório, injurioso ou mesmo fake news”.

Segundo a CNN, as contas somadas de Leonardo tinham mais de 1,5 milhão de usuários. Ele era assessor da deputada estadual Alana Passos (PSL-RJ).

O bolsonarista elogiou a decisão da Justiça."No início, muita gente disse que era censura. Eu mesmo disse isso na época, no calor do momento, mas não quero seguir nessa. Eu sou temente a Deus e quero acreditar que tenha sido um engano. Meus perfis não são ofensivos, não atacam ninguém. Eles se dedicam a exaltar o governo, as boas notícias e as realizações. Sempre preferi ir por essa linha", afirmou.

