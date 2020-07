Relatório aponta as páginas ligadas ao 'gabinete do ódio' de Bolsonaro removidas pelo Facebook. Confira

Laboratório forense listou as páginas criadas pelo chamado "gabinete do ódio", ligado a Jair Bolsonaro para disseminar fake news e discurso de ódio edit

247 - Relatório do Laboratório de Pesquisa Forense Digital (DFRLab, na sigla em inglês) listou as páginas que foram criadas para disseminar desinformação e foram suspensas pelo Facebook. De acordo com o documento, as páginas foram criadas por funcionários de gabinetes da Presidência, dos filhos de Bolsonaro e de outros políticos do PSL e os responsáveis tentavam esconder identidade. A informação é do G1.

Na última quarta-feira (8), a rede social removeu 88 contas e perfis falsos que, segundo a empresa, estavam organizados para gerar desinformação e enganar usuários na plataforma.

"Entre esses ativos estavam duplicatas e contas falsas que promoviam Bolsonaro e seus aliados em diversos grupos do Facebook, bem como páginas com centenas de milhares de seguidores, que publicavam memes pró-Bolsonaro e outros conteúdos depreciando seus críticos", destaca o relatório do DFRLab.

O laboratório chegou a lista por meio de uma conexão entre os perfis observando os proprietários, seus seguidores e padrão de curtidas entre essas páginas.





De acordo com o documento, as páginas removidas foram:

20 Oprimir - página foi relacionada com outra também removida, chamada Nordestinos com Bolsonaro

AlanaOpressora - página de apoio à deputada estadual Alana Passos (PSL-RJ)

alanaopressora (Instagram) - conta de suporte à deputada Alana Passos

Anticomunismo Brasil (Facebook) - mesmo logo que a conta no Instagram

anticomunismo_brasil (Instagram) - bio direciona para página no Facebook

Arquivodoolavo - bio direciona para a página TV Anticomunismo Brasil

Artilhariadobem - fazia menções aos deputados Anderson Moraes (PSL-RJ) e Alana Passos

Avozdopovonews - fazia comentários na página Artilharia do Bem, também excluída

Bolsogordos - conta do Instagram que seguia Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Bolsonaro 2026 - Algoritmo do Facebook sugeriu “Vanessa Navarro”, assessora do deputado Anderson Moraes, como página relacionada

Bolsonaro News - página no Facebook da conta do Instagram criada por Tercio Arnaud, assessor da Presidência

Bolsonarobravo - conta do Instagram que seguia as contas BolsonaroNews e Vanessa Navarro, assessora do deputado Anderson Moraes, como página relacionada

Bolsonaronewsss - página do Instagram registrada por Tercio Arnaud, assessor da Presidência

Bolsonaroni - conta que promovia o deputado estadual Anderson Moraes e a página Ideologia Brasil

bolsonaropr2022 (Instagram) - páginas no Facebook linkavam para esta conta no Instagram

bolsonaroprnoplanalto - DFRLab não deu mais informações

Bolsonarorepost - link na bio da página AliancapeloBrasilZN ia para esta conta

Bolsoneas (Facebook) - página de Leonardo Rodrigues de Barros Neto, ex-assessor da deputada Alana Passos

Bolsoneas (Instagram) - página de Leonardo Rodrigues de Barros Neto, ex-assessor da deputada Alana Passos

Casalbolsonaro - links na bio direcionavam para a página Bolsonéas no Facebook

Comomeudinheironao - conta do Instagram que seguia Vanessa Navarro, assessora do deputado Anderson Moraes, como página relacionada

Cúpula Conservadora - página relacionada a evento que aconteceu em dezembro de 2018, em que Eduardo Bolsonaro foi um dos organizadores

Cupulaconservadora - conta no Instagram relacionada a evento que aconteceu em dezembro de 2018, em que Eduardo Bolsonaro foi um dos organizadores

Didireita2018 - seguia a conta Bolsonaronewsss

direitazonanorterj - era linkada pelas páginas AliançapeloBrasilZN e Arquivo do Olavo

Extrema vergonha na cara - página era curtida por Tercio Arnaud, assessor da Presidência

Fechadocombolsonar - sem informações dadas pelo DFRLab

Gato Fingido - seguia Paulo Chuchu, assessor de Eduardo Bolsonaro

Ideologiabrasil - conta de movimento que Leonardo Rodrigues de Barros Neto, ex-assessor da deputada Alana Passos, e o deputado Anderson Moraes afirmam fazer parte

Jogo Político - página criada por Leonardo Rodrigues de Barros Neto

jogopoliticobr - página criada por Leonardo Rodrigues de Barros Neto

Nordestinos com Bolsonaro 2018 - Algoritmo do Facebook sugeriu “20 Oprimir” como página relacionada

Notícias de São Bernardo do Campo - Grupo foi excluído

Passarinhovoou - DFRLab não deu informações

porqueobolsonaro- Conta do Instagram que segue Bolsonaronewsss e Bolsonéas

The Brazilian Post - Página de site criada por Paulo Chuchu, assessor de Eduardo Bolsonaro, e Andre Benetti

The Brazilian Post ABC - Página de site criada por Paulo Chuchu, assessor de Eduardo Bolsonaro, e Andre Benetti

thebrazilianpost - Conta do Instagram de site criado por Paulo Chuchu e Andre Benetti

Trumptrust9876 - DFRLab não deu informações

tudoehbolsonaro - conta do Instagram que seguia Bolsonaronewsss

tvanticomunismobrasil - conta do Instagram que tinha tags para Vanessa Navarro, assessora do deputado Anderson Moraes, e a página Bolsonéas

Vim do Futuro pra Dizer que o Bolsonaro Virou Presidente - Página estava offline segundo o DFRLab

