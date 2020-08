Kokay sobre Bolsonaro: “Diz odiar o PT, mas adora rebatizar programas petistas e inaugurar obras da era Lula e Dilma”

247 - A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) usou suas redes sociais na manhã deste domingo (30) para expor contradições de Jair Bolsonaro, que segundo ela “diz odiar o PT, mas adora rebatizar programas petistas e inaugurar obras da era Lula e Dilma”.

Das 33 obras que Bolsonaro promete inaugurar no segundo semestre deste ano, nada menos que 25 foram planejadas por Lula e Dilma, duas começaram a ser executadas no governo Michel Temer (MDB) e seis saíram do papel no atual governo, sendo que algumas já eram discutidas nas gestões passadas.

Além disso, Bolsonaro também pretende rebatizar os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, criados no governo do PT, para Casa Verde e Amarela e Renda Brasil.

“Bolsonaro não tem projeto para o Brasil. Diz odiar o PT, mas adora rebatizar programas petistas e inaugurar obras da era Lula e Dilma. É um usurpador! ”, escreve Erika Kokay.

