‘Lula é a representação de um Brasil soberano’, diz Pepe Escobar

247 - O jornalista Pepe Escobar, em entrevista à TV 247, afirmou que os Estados Unidos já passam a adotar um discurso e uma postura de conciliação com Jair Bolsonaro , que até então era alvo de duras críticas por parte do governo Joe Biden, porque sabem que a alternativa ao atual chefe do Palácio do Planalto, e as pesquisas confirmam , é o ex-presidente Lula.

“Eles veem o Lula como ameaça. O Lula é a representação da soberania”, disse o jornalista.

Ele repercutiu a entrevista do ex-ministro José Dirceu ao Tutaméia , na qual afirma que “os americanos já estão mudando de postura em relação a Bolsonaro por causa dos riscos de um governo soberano, democrático e autônomo no Brasil. O tom do Departamento de Estado em relação a Bolsonaro já é de conciliação. No fundo, o projeto de desenvolvimento nacional brasileiro autônomo e soberano, de integração sul-americana, de presença do Brasil no mundo e de uma forte reestruturação do capitalismo brasileiro, de reformas sociais profundas no Brasil, que nós defendemos, é incompatível com os interesses dos Estados Unidos”.

“É exatamente isso que está acontecendo”, disse Pepe Escobar sobre a declaração do ex-ministro. “O Zé Dirceu é muito perspicaz. Ele sacou tudo em duas frases”.

