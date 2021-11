"Lula tem que polarizar com Bolsonaro, não com Moro", diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, em participação na TV 247, fez um alerta sobre a campanha eleitoral de 2022: o campo progressista não pode cair na armadilha da mídia hegemônica de tentar fazer da eleição uma polarização entre o ex-presidente Lula e o e-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Depois do episódio em que a imprensa tradicional distorceu uma fala de Lula para passar a ideia de que o petista defende ditaduras, utilizando como exemplo o caso da Nicarágua , a próxima tentativa, segundo Cynara, será fazer com que Lula dispute politicamente com Moro. “A jogada é colar o Lula no Bolsonaro como defensor de ditaduras, sendo que os reais defensores de ditaduras são Bolsonaro e a mídia. Bolsonaro e a mídia estiveram sempre do mesmo lado na defesa da ditadura militar. Mas a jogada deles é aproximar o Lula do Bolsonaro contra a democracia e botar o Lula para polarizar com o lanterninha Moro, que é um erro no qual o Lula não pode cair”.

Para a jornalista, se Lula der atenção para Moro, isso poderá alavancar a candidatura do ex-juiz. “O Lula tem que polarizar com o Bolsonaro, e não com o Moro. O Moro que polarize com o ex-chefe dele. O Moro está agora o tempo inteiro cutucando o PT, o Lula , porque ele sabe que é isso que pode fazer ele decolar. Então o PT, o Lula, nós progressistas nas redes sociais não podemos ficar divulgando as coisas do Moro. A gente não pode, a pretexto de criticá-lo, divulgar as falas dele porque a jogada é essa, usar o Lula como escada para subir”.

