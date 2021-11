Golpista em 1964 e 2016, Folha questiona compromisso democrático de Lula

Apoie o 247

247 - A Folha de S.Paulo decidiu intensificar a campanha de mentiras contra o ex-presidente Lula.

Em editorial publicado nesta quarta-feira (24), o jornal insiste na falsa tese de que o líder petista apoia “ditaduras de esquerda”: "Quem tem memória dos 13 anos de governo petista, e da trajetória de mais de quatro décadas do Partido dos Trabalhadores, não estranhou a argumentação escalafobética do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para defender ditaduras amigas da esquerda brasileira" - afirma o editorial da Folha de S.Paulo, jornal que apoiou a ditadura militar brasileira (1964-1985) e o golpe antidemocrático contra a presidente Dilma Rousseff em 2016.

Em nova fake news contra Lula, informação adulterada e agora no editorial da Folha, as forças antidemocráticas do país, que foram responsáveis pela prisão de Lula em plena campanha eleitoral de 2018 para impedir sua vitória, distorcem a entrevista do ex-presidente ao El País, tentando atribuir a ele apoio a “ditaduras de esquerda".

A interpretação da Folha sobre as declarações de Lula ao jornal espanhol é reveladora de que essas forças antidemocráticas já entraram em campanha eleitoral e, no afã de derrotar Lula, acionaram sua usina de mentiras e hipocrisia.

A campanha da Folha contra o ex-presidente se baseia em mentiras e má fé. Lula em nenhum momento da entrevista deixou de defender a democracia e a alternância de forças políticas no poder. Além dos princípios democráticos, o líder petista defendeu a autodeterminação das nações, que a mídia comprometida com potências imperialistas pretende violar apoiando golpes de direita, intervenções e outros atos de guerra híbrida.

