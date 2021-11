Globo usa fala distorcida sobre Nicarágua para pedir desistência de Lula

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo, que liderou as campanhas pelo golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Lula, que tiveram como objetivo retirar direitos dos trabalhadores e entregar a renda do petróleo brasileiro para investidores internacionais da Petrobrás, demonstrou nesta quarta-feira que segue trabalhando contra os interesses nacionais, ao pedir, em seu editorial, que o ex-presidente Lula desista de disputar a presidência da República em 2022.

O Globo usa como pretexto a fala de Lula sobre a Nicarágua, em que ele afirma ter dito a Daniel Ortega que nenhum líder político se considere imprescindível, para pedir sua desistência da disputa eleitoral. O Globo apoia o ex-juiz parcial Sérgio Moro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e foi responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos no Brasil , segundo um estudo do Dieeese.

