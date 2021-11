Depois de destruir 4,4 milhões de empregos e o setor de óleo e gás, ex-juiz parcial Moro ataca o Partido dos Trabalhadores

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sérgio Moro, que foi declarado suspeito pela mais alta corte do Brasil, não gostou de ser responsabilizado pela quebra das construtoras brasileiras e do setor de óleo e gás, criando as condições para o golpe de 2016, que alterou a política de preços da Petrobrás, fazendo com que os brasileiros paguem hoje a gasolina mais cara em um século , transferindo renda do Brasil para acionistas privados, sobretudo internacionais, da estatal. Nesta manhã, Moro foi ao twitter para retomar suas velhas mistificações:

A Petrobras foi saqueada durante o governo do PT com bilhões de dólares em prejuízo. A empresa quase quebrou. Transformar bandidos em heróis e atribuir culpa a quem combateu o crime é estratégia para se alterar a verdade e inverter valores. Não vão enganar o povo brasileiro. pic.twitter.com/NugCnWwDbA — Sergio Moro (@SF_Moro) November 15, 2021

No entanto, um estudo do Dieese aponta que Moro destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil e, como definiu o economista Uallace Moreira, transformou engenheiros em motoristas de aplicativos . Por isso, mesmo, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que Moro será responsabilizado , durante o processo eleitoral, pela mudança na política de preços da Petrobrás, que empobrece os brasileiros.

