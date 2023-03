Nassif alerta para risco de fake news sobre novo diretor de política monetária do Banco Central

"Nada está confirmado", diz jornalista sobre indicação de Haddad à diretoria de Política Monetária do BC: "portais repercutem balão de ensaio para transformar em fato consumado" edit

247 - Em artigo publicado no jornal GGN, o jornalista Luis Nassif alertou para a difusão de fake news e "balões de ensaio" sobre as indicações para diretorias do Banco Central, principalmente a de Política Monetária.

Segundo Ana Flores, jornalista do Globonews, o nome indicado por Fernando Haddad para a diretoria em questão seria Rodolfo Froes . Nassif afirma que a notícia "causou espanto", pois, segundo ele, "Froes não é apenas um homem de mercado. É defensor de criptomoedas, submisso ao pensamento hegemônico de mercado".

"Nos últimos dez anos, Froes foi homem de confiança de Jorge Paulo Lemann, atuando diretamente no home office e, nos últimos tempos, como braço direito de um dos filhos de Lemann. É um mero especulador, sem nenhuma experiência em política monetária e nenhum trabalho acadêmico sequer publicado", complementa o jornalista em seu artigo.

Além disso, Nassif ressalta que "não há nenhuma confirmação. Nada saiu no Diário Oficial, nada foi anunciado pelo Presidente, o nome não foi apresentado ao Conselho Monetário Nacional, nem submetido à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Nem foi indicado pelo Ministro da Fazenda Fernando Haddad".

Segundo ele, a jornalista do Globo News divulgou a informação após entrevistar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e outros grandes portais repercutiram a notícia "para tentar transformar em fato consumado", dado que a linha editorial da mídia hegemônica tende a privilegiar uma condução neoliberal da economia.

