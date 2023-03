Lula aprova indicações de Fernando Haddad para diretorias do Banco Central

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou as indicações que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez para duas diretorias do Banco Central, que estavam vagas desde fevereiro.

Os anúncios devem ocorrer depois da viagem do presidente à China.

Rodolfo Fróes foi o escolhido para a Diretoria de Política Monetária, considerada uma das mais importantes do BC. Fróes vem do mercado, com passagem pelo Bank of America, pela Ritchie Capital Management e pela Flow Corretora. Formado pela PUC do Rio de Janeiro em Administração, fez Harvard entre 2008 e 2010. Ele irá para a vaga de Bruno Serra, cujo mandato se encerrou em 28 de fevereiro, informa O Globo.

Depois da indicação oficial, os diretores propostos deverão ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A aprovação é decidida pelo plenário.

As indicações para as diretorias do Banco Central, prerrogativas do presidente da República, podem ajudar a formar no Banco Central uma equipe mais afinada com o governo.

