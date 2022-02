Prime Video e Amazon Music deixam de patrocinar Flow Podcast após Monark defender existência de partido nazista

“A Amazon repudia fortemente as declarações feitas pelo Flow Podcast no episódio desta segunda-feira (07/02)”, comunicou a empresa edit

247 - A Amazon, através dos serviços de streaming Prime Video e Amazon Music, foi mais um patrocinador a cancelar financiamento ao Flow Podcast, depois que o apresentador, Monark, defendeu a legalidade de um partido nazista no Brasil no episódio desta segunda-feira (7). O deputado federal Kim Kataguiri (Podemos-SP) concordou com Monark e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) repudiou.

"A Amazon repudia fortemente as declarações feitas pelo Flow Podcast no episódio desta segunda-feira (07/02). Prime Video e Amazon Music não são mais anunciantes e nem mesmo patrocinadores do podcast", postou a empresa no Twitter no início da noite.

Colocando como justificativa a liberdade de expressão, Monark também defendeu que nazistas tenham direito de expressar opiniões que promovem ódio, por exemplo, contra judeus. O que pode ser considerado crime por apologia ao nazismo.

Antes da Amazon, a patrocinadora Flash Benefícios, cujos donos, Pedro e Guilherme Lane, têm família de origem judaica, foi a primeira a anunciar que iria solicitar o encerramento formal da relação contratual com o Flow. A Fatal Model também cancelou seu patrocínio ao programa.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) rompeu contrato com o Flow, que transmitiria 16 partidas do Campeonato Carioca no canal de streaming Flow Sport Club. Os direitos foram cedidos ao canal pela Sportsview, que adquiriu os direitos para a internet junto à entidade.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Sport Club que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo, regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida", diz nota da entidade.

