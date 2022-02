Flow perde direitos de transmissão do Campeonato Carioca após fala de Monark sobre o nazismo

Apoie o 247

247 - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) rompeu contrato com o Flow, que transmitiria 16 partidas do Campeonato Carioca no canal de streaming Flow Sport Club. Os direitos foram cedidos ao canal pela Sportsview, que adquiriu os direitos para a internet junto à entidade.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Sport Club que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo, regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida", diz nota da entidade.

Isso porque, em entrevista com os deputados Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), o apresentador do programa, Monark, defendeu que a legislação brasileira permitisse a organização de nazistas em partido político. Kataguiri concordou e Tabata repudiou.

Colocando como justificativa a liberdade de expressão, Monark também defendeu que nazistas tenham direito de expressar opiniões que promovem ódio, por exemplo, contra judeus. O que pode ser considerado crime por apologia ao nazismo.

Flow perde patrocinadores e contratos

A primeira empresa a cancelar o patrocínio foi a Flash Benefícios, que enviou uma nota de repúdio às declarações de Monark (leia aqui). O iFood encerrou seu contrato em novembro com o Flow Podcast "de maneira definitiva", já então descontente com a linha editorial do programa.

A Puma frisou que não é patrocinadora do Flow Podcast, mas lembrou que fez apenas uma ação isolada e já pediu em outros momentos a retirada de seu logotipo do time de empresas que financiam o canal, informou o iG.

Após as declarações polêmicas, o trecho viralizou na internet, causando revolta de internautas. O assunto virou um dos temas mais comentados no Twitter. O jornalista Benjamin Back publicou seu repúdio nas redes sociais e pediu para que o episódio em que ele participa seja retirado do ar. Ex-futebolista e craque da Seleção Brasileira e do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, cancelou sua participação no programa, assim como o comentarista esportivo Antony Curti.

A @FFERJ, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Sport Club que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo... + pic.twitter.com/HoVYQryO1F — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) February 8, 2022