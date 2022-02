Benja quer excluir sua participação no Flow após Monark defender nazismo

Apoie o 247

247 - Na esteira da repercussão da fala nazista e antissemita do apresentador Monark no podcast Flow, o jornalista Benjamin Back publicou seu repúdio nas redes sociais e pediu para que o episódio em que ele participa seja retirado do ar. A reportagem é do portal UOL.

"Se eu soubesse que vocês apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que o meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento. Triste de saber que vocês pensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível", escreveu o apresentador do SBT em suas redes sociais, na legenda de um vídeo em que um podcaster defende a existência de um partido nazista no Brasil.

Como eu pude participar de um podcast que apoia o nazismo??? Espero que o @flowpdc tire do ar a minha participação. https://t.co/kiLaU6ufAO





Benja, que é judeu, refere-se ao "Flow Podcast", cujo apresentador Monark há muito tem propagado discursos de ódio. Ele já comparou homofobia a "gostar de um refrigerante", em outra ocasião disse que "ter opinião racista não é crime" -na verdade é crime, sim, segundo a Lei nº 7.716, art. 20, que prevê até três anos de reclusão a quem "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional".

Desta vez o apresentador atacou a comunidade judaica. "O nazista deveria ter o partido nazista reconhecido pela lei", afirmou Monark, referindo-se ao regime que perseguiu, prendeu e assassinou ao menos 5 milhões de pessoas na Alemanha. "Se o cara quer ser 'antijudeu', ele tem o direito de ser", reafirmou.

Benjamin Back foi entrevistado por este mesmo podcast em outubro de 2021. É este episódio que ele pede que seja retirado do ar após a incitação ao nazismo, que aconteceu em programa com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), publicado ontem (7).

