Zico cancela ida ao Flow após Monark defender existência do nazismo

O ex-jogador participaria nesta terça-feira de programa do Flow Sport Club, vertente futebolística do Flow Podcast. Outro convidados também se manifestaram edit

247 - Ídolo da torcida flamenguista e brasileira apegada ao futebol, Zico cancelou sua participação no programa do Flow Sport Club da tarde desta terça-feira (8). O canal é uma vertente futebolística do Flow Podcast.

O cancelamento se deu em razão da repercussão muito negativa sobre a declaração de Monark, apresentador do Flow, em defesa da existência do nazismo. O fato rendeu críticas e fim de patrocínios.

"Meu pai iria sim participar hoje à tarde do Flow Sport Club, mas ele cancelou assim que assistiu ao vídeo. Não precisou muito...", declarou Junior Coimbra, filho de Zico.

Comentarista de futebol americano na ESPN e Fox Sports, Antony Curti também tinha participação agendada, para sexta-feira (11), mas cancelou: "espero que entendam".

Ante o que aconteceu ontem, não irei ao Flow Sport Club na sexta-feira. Espero que entendam. Obrigado. pic.twitter.com/lZXQBM15cD — Antony Curti (@CurtiAntony) February 8, 2022

O humorista Maurício Meirelles é o convidado desta terça-feira (8) do Flow Podcast. Pelo Twitter, ele não disse se irá ao programa ou não, mas fez críticas à declaração de Monark. "Não há possibilidade de existir um partido nazista na sociedade exatamente por ser algo considerado anti-sociedade. Ah, mas e a liberdade? Ela tem o limite a partir do momento que eu não posso sair dando soco na cara de qualquer um. A própria sociedade coloca seus limites".

O jornalista Benjamin Back pediu pelo Twitter que o episódio do qual participou seja retirado do ar. Após poucas horas, ele anunciou que o canal acatou o pedido.

