Stoppa: não basta ser juiz, é preciso ser juiz ladrão para condenar o Lula

247 - O comunicador Leonardo Stoppa, em entrevista à TV 247, comentou a semana de vitórias do ex-presidente Lula, que teve suas condenações na Lava Jato anuladas e viu o Supremo Tribunal Federal (STF) retomar o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro , sem contar a entrevista coletiva histórica concedida pelo petista , que fez a imprensa nacional e internacional ser obrigada a dar destaque para suas declarações.Questionado sobre a possibilidade de o Judiciário mover processos com celeridade fora do normal para eventualmente inviabilizar a candidatura de Lula à presidência em 2022, Stoppa afirmou que não há chances disto ocorrer. “Não se trata de condenar uma pessoa. Trata-se de tirar dos brasileiros o direito de votar no ex-presidente Lula. O número de filiações no PT foi 828% maior que o convencional . Então você pega um partido que está crescendo, uma liderança política que trouxe o ânimo para a sociedade brasileira e que já está visivelmente aprovada pelas elites e condena para tirar das eleições?”, afirmou.

Para Stoppa, Moro tinha uma conjuntura política única que o permitiu avançar contra o ex-presidente. Agora, sem o apoio da imprensa e sem uma articulação internacional, o comunicador vê como impossível uma condenação às pressas contra Lula. “O cara tem que ter aquilo que o Moro tinha durante aquele momento. Não adianta, isso não é uma coisa para agora. Para conseguir fazer o que o Moro fez, foi preciso antes, durante cinco anos, uma preparação da Rede Globo, uma criação na cabeça dos brasileiros de que o Lula era o político mais corrupto da história. Depois de toda essa preparação o Moro conseguiu fazer o que fez porque ele baixou a moral de todas as pessoas que gostavam do Lula, com todo o trabalho da imprensa, e criaram a expectativa de que a troca [no poder] traria prosperidade para o Brasil. O momento que nós estamos vivendo hoje é o inverso. A troca trouxe miséria, o Lula mostrou que foi uma grande picaretagem… qual juiz vai ser louco de tirar dos brasileiros, mais uma vez, via poder Judiciário, o direito de votar no Lula? É um outro momento. Agora é ‘Vaza Jato’, não é ‘Lava Jato’ que é o assunto que está na cabeça das pessoas. Agora é ‘Moro juiz ladrão’”.

