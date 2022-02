Telegram cumpre determinação de Moraes e suspende três contas

A informação sobre a decisão do aplicativo foi dada pelo próprio Supremo no âmbito do inquérito sobre milícias digitais edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, neste sábado (26), que o Telegram suspendeu três contas de um dos investigados no âmbito do inquérito sobre milícias digitais, após determinação do ministro da Corte Alexandre de Moraes, relator do inquérito.

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos teve uma conta suspensa no aplicativo neste sábado (26). Apesar de não informar se as três contas suspensas pelo Telegram são do extremista, a Corte diz que as três contas são "atribuídas a um dos investigados". Após a suspensão, o blogueiro criou outro canal na rede social e ainda debochou do ministro Alexandre de Moraes. "Testando o Telegram após ordem do Xandão", escreveu.

"Em respeito à decisão judicial proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos da Petição (PET) 9935, o Telegram suspendeu três contas atribuídas a um dos investigados pela suspeita de liderar esquema de financiamento de milícias digitais no Brasil", diz nota emitida pelo STF.

"A suspensão das contas, devidamente cumprida pelo aplicativo de mensagens neste sábado (26), determinava o prazo de 24 horas para a retirada dos perfis, sob pena de se bloquear o aplicativo por 48 horas caso permanecessem no ar, além de multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento", acrescenta.

