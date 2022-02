Telegram derruba canal de Allan dos Santos após decisão de Alexandre de Moraes

Neste mesmo sábado, o blogueiro bolsonarista criou uma conta alternativa no aplicativo e debochou do ministro: “Testando o Telegram após ordem do Xandão” edit

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos teve um de seus canais retirado do ar no Telegram após decisão desta sexta-feira (25) do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal . Relator do inquérito sobre as milícias digitais na Corte, Moraes deu prazo de 24 horas para o aplicativo bloquear a conta ou pagaria multa e correria o risco de ter até seu uso suspenso no Brasil a partir de 48 horas.

No entanto, neste mesmo sábado, Allan dos Santos voltou a desafiar Moraes , criando outra conta e debochando do ministro com a postagem: “Testando o Telegram após ordem do Xandão”. “Testando o bloqueio. Pede pro Mickey”, escreveu ainda. Na conta alternativa da rede social, registrou: “Canal reserva de Allan dos Santos”.

O aplicativo tem sido fortemente divulgado por bolsonaristas, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem chamado usuários em outras redes sociais, como Twitter e Facebook, a acompanharem notícias do governo no Telegram .

Um dos canais do Allan dos santos no @telegram foi retirado do ar depois da decisão de ontem do ministro do STF, Alexandre de Moraes: pic.twitter.com/ME8gqEVCJ5 — Daniel Marcelino (@dmarcelinobr) February 26, 2022

