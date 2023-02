"Vacina reforça a acusação de genocídio contra Bolsonaro", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247 neste sábado (18), afirmou que a informação de que Jair Bolsonaro (PL) teria se vacinado contra Covid-19 enquanto fazia campanha exatamente contra a vacinação da população reforça as acusações de genocídio que pesam sobre ele.

Além de "mentiroso" e "hipócrita", diz o jornalista investigativo, Bolsonaro agiu com a intenção de promover a morte em massa dos brasileiros, na medida em que tinha a consciência da necessidade da vacinação contra a doença, tanto que teria buscado se imunizar. "Ele é claramente, e todos nós sabemos, o Brasil sabe, um mentiroso. Não é surpresa [que ele tenha se vacinado]. Conhecendo Bolsonaro, ele foi vacinado sim, e mostra que é hipócrita e mais do que isso: a intenção dele genocida, porque o discurso da vacina tinha eco no grupo dele. Então ele fazia um discurso que alimentava esse grupo dele", disse.

Para o jornalista, Bolsonaro é um "perverso clássico".

"Ele acha que nenhuma regra se aplica a ele, mas aos outros se aplica. Então ele é um perverso, é o seguinte: 'vocês, não se vacinem. Mas eu me vacino, eu me protejo'. Você pode chamar de canalha também. E ele é capaz disso. Ele é mentiroso, é canalha, perverso. Isso é claro".

