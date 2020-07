Vice-líder do governo Bolsonaro xinga e ameaça ministro Moraes do STF (Vídeo)

Deputado federal e um dos vice-líderes do governo Bolsonaro, Otoni de Paula (PSC-RJ) também chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de "lixo", "tirano" e "canalha" em outro vídeo edit

247 – O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, xingou e atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em vídeo divulgado na internet. O parlamentar critica Moraes por proibir o blogueiro Oswaldo Eustaquio de usar as redes sociais. A informação é do portal G1.

Otoni de Paula, que também atua como pastor evangélico, chama Moraes de "lixo", "tirano" e "canalha", em outro vídeo publicado no dia 6 de junho.

"Por isso é chamado de cabeça de ovo, porque respeito, Alexandre de Moraes, não se impõe, se conquista", diz trecho do video. "Você é um lixo, você é o esgoto do STF, a latrina da sociedade brasileira", declarou o deputado, que ainda ameaçou Moraes.

Confira o vídeo:

ALEXANDRE DE MORAES É UM DÉSPOSTA https://t.co/z2mDtM8ZIK — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) July 7, 2020

