Alexandre de Moraes diz que STF não irá se curvar a 'agressões covardes de organizações criminosas'

Relator do inquérito das fake news, o ministro do STF condenou o ataque de bolsonaristas neste sábado, disparando fogos de artifício contra o prédio do Supremo. "A lei será rigorosamente aplicada e a Justiça prevalecerá", disse Moraes pelo Twitter edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou sobre os ataques de bolsonaristas do grupo 300 do Brasil contra o STF na noite deste sábado, 13, quando dispararam fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo.

"O STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocraticos que desrespeitam a Constituição Federal, a Democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a Justiça prevalecerá", disse Moraes pelo Twitter.

O ministro Alexandre de Moraes é o relator do inquérito que investiga a produção e disseminação de fake news e ataques a autoridades e instituições democráticas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o grupo dispara fogos de artifício contra o prédio do STF enquanto profere insultos e ameaças contra os ministros da Corte. "Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda”, diz um homem no vídeo.

O ataque ao prédio do STF foi feito no mesmo dia em que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou o acampamento dos bolsonaristas liderados pela ativista de extrema-direita Sara Winter.

O STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocraticos que desrespeitam a Constituição Federal, a Democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a Justiça prevalecerá. — Alexandre de Moraes (@alexandre) June 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.