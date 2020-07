Supremo solta blogueiro Oswaldo Eustáquio, mas impõe restrições

Preso no âmbito do inquérito que apura o financiamento de atos pró-golpe no Brasil, o blogueiro Oswaldo Eustáquio foi solto, porém o ministro do STF Alexandre de Moraes impôs restrições como o não contato, por telefone e redes sociais, com todas as pessoas que também são investigadas no mesmo inquérito edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes soltou o blogueiro Oswaldo Eustáquio, preso no âmbito do inquérito que apura o financiamento de atos pró-golpe no Brasil. Ligado à militante bolsonarista Sara Winter, Eustáquio foi preso no último dia 26, em Campo Grande (MS).

Para a soltura de Eustáquio, o ministro do STF impôs restrições. O blogueiro está proibido de manter contato, por telefone e redes sociais, com todas as pessoas que também são investigadas no mesmo inquérito.

Eustáquio também poderá se aproximar menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, em Brasília, ou das residências dos ministros do STF.

De acordo com a decisão, ele não deve "mobilizar, integrar ou organizar manifestações de cunho ofensivo a qualquer um dos poderes da república, seus integrantes ou que incitem animosidade das Forças Armadas contra qualquer instituição de estado".

