(Vídeo) Xuxa pede desculpas após atacar direitos humanos: não usei as palavras certas

"Queria pedir desculpas. Não usei as palavras certas", afirmou a apresentadora Xuxa Meneghel, após atacar os direitos humanos ao fazer referência à relação de presidiários com a pandemia edit

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel pediu desculpas após dizer que detentos deveriam ser usados em testes de vacinas contra a Covid-19. De acordo com ela, presidiários ao menos "serviriam para alguma coisa antes de morrer".

"Queria pedir desculpas. Não usei as palavras certas. Me expressei mal", disse a apresentadora em vídeo publicado no Twitter.

Também no Twitter, o historiador Jones Manoel afirmou que a posição da apresentadora foi "típica do pensamento reacionário, de demonização do 'pessoal dos direitos humanos'".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.