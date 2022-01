Xico Sá: 'imagina o duto da propina do Jornal Nacional engolindo os milhões que Moro recebeu da Alvarez & Marsal'

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Xico Sá cobrou uma autocrítica da Globo após o encerramento da ação do triplex do Guarujá, pela qual o ex-presidente Lula foi condenado e retirado das eleições de 2018.

Pelo Twitter, Xico lembrou da programação gráfica que marcou o Jornal Nacional durante a cobertura da Lava Jato, que mostra um duto jorrando dinheiro. "Imagina se aquele duto do jornal nacional, imagem da corrupção do Brasil por anos, tivesse que engolir de volta a grana que o ex-juiz papou por causa do comercial que fez da lava jato?", questionou Xico Sá.

O ex-presidente Lula contou neste sábado (29) que assistiu ao Jornal Nacional após arquivamento do caso triplex do Guarujá na esperança de que o telejornal o considerasse inocente. “Fiquei esperando o Jornal Nacional dizer que fui absolvido”, disse o petista, em cerimônia de posse de Moisés Selerges no comando do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC.

PUBLICIDADE

Imagina se aquele duto do jornal nacional, imagem da corrupção do Brasil por anos, tivesse que engolir de volta a grana q o ex-juiz papou por causa do comercial q fez da lava jato? — xico sá (@xicosa) January 29, 2022

PUBLICIDADE