YouTube tira do ar canal bolsonarista Terça Livre

Italo Lorenzon, um dos fundadores do site, anunciou que os direitos autorais de toda a programação do Terça Livre foram cedidos ao canal TV Artigo 220

247 - O YouTube tirou do ar o canal bolsonarista Terça Livre, de Allan dos Santos. Nenhum vídeo do canal ou sua página podem ser encontrados na plataforma. O canal é investigado pela disseminação de fake news e ataques anti-democráticos.

Um dos fundadores do site, Italo Lorenzon, aparece em um vídeo, publicado nesta quarta-feira (13), anunciando que os direitos autorais de toda a programação do Terça Livre foram cedidos ao canal TV Artigo 220.

Em janeiro, o YouTube havia proibido o Terça Livre de fazer transmissões ao vivo. Em fevereiro, o canal foi retirado do ar pela big tech, mas, em julho, a Justiça de São Paulo determinou sua restauração na plataforma. Em agosto, todos os vídeos do canal foram removidos, mas a página não chegou a sair do ar.

