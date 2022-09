7 de setembro: estrangeiros entram em alerta e embaixadas estudam medidas de segurança

Apoie o 247

247 - Temendo uma escalada de violência política nos atos bolsonaristas de 7 de setembro , governos estrangeiros e entidades internacionais entraramm em estado de alerta, enquanto as embaixadas de outros países estudam acionar protocolos de segurança no Brasil, de acordo com a coluna do Jamil Chade no UOL.

Governos estrangeiros enviaram 'alertas claros' a embaixadores brasileiros e membros do governo, inclusive por meio dos serviços secretos, de que não darão respaldo a um golpe de Estado.

A coluna também informa que entidades como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Organização das Nações Unidas (ONU) estão monitorando a situação brasileira referente ao 7 de setembro. "O que me parece mais preocupante é que o presidente peça a seus simpatizantes que protestem contra as instituições judiciais", afirmou a ex-alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos , Michelle Bachelet, em 25 de agosto.

Governos europeus demonstraram insatisfação com a atitude de Jair Bolsonaro (PL) de ter convocado uma reunião com embaixadores internacionais para atacar o sistema eleitoral brasileiro . As embaixadas, inclusive, já 'iniciaram debates internos' para acionar protocolos de segurança e medidas de precaução durante as manifestações golpistas de 7 de setembro.

O governo dos EUA, preocupado com a violência política, emitiu um alerta para cidadãos estadounidenses que estão no Brasil: "O primeiro turno das eleições nacionais do Brasil está marcado para ocorrer em todo o país no domingo, 2 de outubro de 2022. Manifestações são esperadas ao redor do país antes e durante as eleições. Enquanto a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil esperam que as eleições sejam relativamente calmas na maior parte do país, lembramos aos Cidadãos Americanos que se mantenham vigilantes e cientes de seus arredores e de quaisquer fechamentos de estradas".

A embaixada dos EUA no Brasil "alerta cidadãos americanos a evitarem áreas ao redor de protestos e manifestações, já que até mesmo aquelas manifestações que parecem pacíficas podem se tornar confrontos". Uma das recomendações é que os estadounidenses "mantenham a discrição".

