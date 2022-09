Empresários e movimentos de direita bancam caravanas bolsonaristas para o 7 de setembro

Convocações pelas redes sociais oferecem ônibus de graça ou com passagens abaixo dos valores comerciais praticados por empresas do setor de transporte edit

247 - Empresários bolsonaristas e movimentos de direita estão por trás do patrocínio de diversas caravanas que levarão militantes para participarem das manifestações de apoio ao governo Jair Bolsonaro (PL) programadas para esta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, estão sendo oferecidos ônibus de graça ou com passagens abaixo dos valores comerciais praticados por empresas do setor de transporte, além de garrafas de água.

"A passagem da caravana ida e volta Uberlândia-Brasília sai por R$ 100 –bem abaixo do peço normal de uma passagem semelhante, que está em R$ 300 ida e volta em ônibus executivo. Recentemente, organizadores enviaram mensagem de WhatsApp festejando: 'pessoal conseguimos alguns investidores para financiar parte de nossa caravana para Brasília no dia '7SET22', portanto conseguimos diminuir o valor do ônibus'", destaca um dos exemplos citados pela reportagem.

Uma grande parte da convocação para os atos em prol do governo foi feita pelas redes sociais. Um levantamento elaborado pela empresa de tecnologia Palmer, por meio do monitoramento de mais de 15 mil grupos públicos de WhatsApp, aponta que “as mensagens com convocações para caravanas tiveram um pico em 2 de setembro, com 73 a cada 200 mil mensagens abordando o assunto. Na comparação, eram 5 a cada 200 mil em 5 de agosto”.

Um outro levantamento realizado pelo Crowdtangle ,ferramenta de busca e monitoramento de conteúdos que circulam em algumas redes sociais, como o Facebook, as postagens com teor convocatório para o 7 de Setembro tiveram o seu pico registrado em 27 de agosto, com 1.500 interações, e na mesma data no Instagram, com 1.900 interações.

