"A mim não cabe decidir de quem é a Crimeia ou o Donbass", afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi perguntado nesta quarta-feira (26) sobre se considera os territórios da Crimeia e do Donbass ucranianos ou russos.

Tentando se firmar como um possível mediador do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, Lula se esquivou: "a mim não cabe decidir de quem é a Crimeia ou o Donbass. Quem tem que discutir isso são os russos ou os ucranianos".

A declaração foi dada durante declaração à imprensa após reunião de pouco mais de uma hora com o premiê espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, sede do governo em Madri.

