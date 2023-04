"Nós estávamos com saudades do mundo e o mundo estava com saudades do Brasil", diz Lula na Espanha

"O Brasil ficou praticamente seis anos isolado", disse Lula após o premiê espanhol afirmar: "sentimos muito a falta de vocês, do engajamento do Brasil nesses assuntos globais" edit

247 - O presidente Lula (PT) se reuniu em Madri com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, nesta quarta-feira (26) e, em declaração à imprensa após a assinatura de três acordos, afirmou que “estávamos com saudade do mundo e o mundo estava com saudade do Brasil".

"O Brasil ficou praticamente seis anos isolado. A gente não tinha relação com a América do Sul, com a Europa, com a Ásia, com a África”, pontuou o presidente. "O Brasil está totalmente de volta ao cenário político internacional. Quero visitar todos os países que for possível".

Momentos antes, o premiê espanhol disse que a Espanha sentiu falta do Brasil nos últimos anos nas discussões internacionais. "Quero agradecer seu envolvimento, presidente Lula. Sentimos muito a falta de vocês, do engajamento e do comprometimento do Brasil nesses assuntos globais".

Amazônia

Sabendo da importância da preservação ambiental para selar o acordo Mercosul-União Europeia, Lula reafirmou seu compromisso com a agenda climática e esclareceu que "não queremos transformar a Amazônia em um santuário da humanidade". "O que nós queremos é transformar aquele território, que é soberano do Brasil, em um centro de pesquisa para que os pesquisadores do mundo inteiro possam participar, pesquisar a riqueza da nossa biodiversidade e ver se da riqueza da biodiversidade a gente pode extrair produtos para a indústria de fármacos, de cosméticos para gerar emprego para 25 milhões de pessoas que moram lá".

