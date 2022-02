Alemanha pretende limitar acesso da Rússia ao Swift

Apoie o 247

BERLIM, 26 Fev (Reuters) - A Alemanha mudou sua posição neste sábado sobre a imposição de restrições ao acesso da Rússia ao sistema global de pagamentos interbancários SWIFT, juntando-se a outras potências ocidentais em apoio a sanções mais duras destinadas a impedir a invasão russa da Ucrânia.



"Estamos trabalhando urgentemente em como limitar os danos colaterais da dissociação do SWIFT de forma que afete as pessoas certas. O que precisamos é de uma restrição direcionada e funcional do SWIFT", disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e o ministro da Economia, Robert Habeck, em um comunicado.



A Alemanha, que tem os maiores fluxos comerciais da UE com a Rússia, relutou em cortar a Rússia da principal rede internacional de pagamentos do mundo, dizendo que primeiro deve pesar as consequências econômicas de tal medida.

>>> Alemanha muda de posição e enviará armamento pesado à Ucrânia. Holanda mandará foguetes e República Tcheca, metralhadoras

A mudança de opinião de Berlim ocorre quando as forças russas continuam a atacar Kiev e outras cidades com artilharia e mísseis de cruzeiro no terceiro dia de uma campanha que enviou centenas de milhares de ucranianos fugindo para o oeste em direção à União Europeia, entupindo as principais rodovias e ferrovias.

A medida afetaria o comércio russo e tornaria mais difícil para as empresas russas fazer negócios. O SWIFT é um sistema de mensagens seguro que facilita pagamentos transfronteiriços rápidos e é o principal mecanismo de financiamento do comércio internacional.



No início do sábado, a Itália, o outro membro da União Europeia que manifestou reservas em tomar tal medida, disse que apoiaria a desconexão da Rússia do sistema de pagamentos.

A Grécia também aderiu à linha da UE sobre o SWIFT e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse que seu governo não bloquearia quaisquer sanções planejadas da UE.



"Este é o momento de estarmos unidos, é uma guerra", disse Orban.



O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que uma decisão sobre o SWIFT pode acontecer nos "próximos dias".

